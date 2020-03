Johanna Klum (39) zeigt den werdenden Müttern ihr Mitgefühl! Im Sommer des vergangenen Jahres brachte die Moderatorin ihr zweites Kind zur Welt. Die beiden Sprösslinge sind der ganze Stolz der TV-Bekanntheit. Aufgrund der aktuell angespannten Situation, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wurde, zeigte sich auch die Beauty durchaus besorgt. Mit ihrem neuen Beitrag richtete die Zweifach-Mama jetzt emotionale Worte an alle Schwangeren!

"Oh man, heute fühl ich irgendwie besonders mit den werdenden Mamis mit", verriet Johanna mit ihrem Post via Instagram. Die Zeit vor der Geburt sei bereits aufregend und ungewiss genug – jetzt müssen sich die Bald-Mamas auch noch mit der gefährlichen Infektion auseinandersetzen. "Völlig verrückt, ich bin bei euch, Mamas", motivierte die 39-Jährige all ihre weiblichen Follower mit Babybauch.

Sie selbst konnte ihre anderen Umstände in vollen Zügen genießen: "Ich habe meine beiden Schwangerschaften geliebt", verriet die brünette Schönheit. Besonders ab dem vierten Monat, nachdem ihre morgendliche Übelkeit verschwunden war. Inzwischen vermisse Johanna sogar ihre Babykugel.

Getty Images Johanna Klum im Oktober 2014

Getty Images Johanna Klum im Januar 2018

Getty Images Johanna Klum im August 2010



