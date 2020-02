Johanna Klum (39) bringt Familie und Beruf unter einen Hut! Seit Sommer des vergangenen Jahres ist die Moderatorin stolze Zweifach-Mutter. Bis kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes stand die TV-Bekanntheit noch vor der Kamera. Auch mit Nachwuchs ist die brünette Schönheit nicht mehr von der Bildfläche wegzudenken. Doch wie gelingt der Beauty ihr Spagat zwischen den Kids und ihrer Karriere?

Für einen reibungslosen Ablauf hat Johanna besonders ihrem Gatten einiges zu verdanken: "Mein Mann hat bei uns ja Elternzeit", verriet die 39-Jährige in ihrem aktuellen Instagram-Post. Bei längeren Produktionen am Set wird das Model von seinen Liebsten besucht. "Ich arbeite so gerne und wenn ich abends und in den Pausen die Minis sehen kann, ist das einfach richtig schön!", teilte sie ihrer Community mit.

Doch der Alltag als berufstätige Mami hat auch seine Schattenseiten: "Ich möchte nicht, dass es hier scheint, als sei immer alles leicht, denn das ist es nicht", nahm die Berlinerin in ihrem Update kein Blatt vor den Mund. Besonders wenn ihre Schützlinge mal wieder eine Mama-Phase haben, falle der "Das Duell um die Welt"-Moderatorin der Abschied besonders schwer.

Instagram / johannaklum Moderatorin Johanna Klum mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Die Moderatorin Johanna Klum

Anzeige

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihren zwei Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de