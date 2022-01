Wer hilft am Donnerstagabend, den maskierten Promitänzern auf die Spur zu kommen? Seit vergangener Woche läuft der The Masked Singer-Ableger The Masked Dancer bei ProSieben – und Fans und Rateteam können es kaum erwarten, herauszufinden, wer in den Kostümen steckt. Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) sind fester Bestandteil der TV-Rätselrunde, in Show eins wurden sie von Ruth Moschner (45) unterstützt. Aber wer sitzt in der kommenden Ausgabe mit am Pult?

Dieses Geheimnis hat das "The Masked Dancer"-Team nun auf der offiziellen Instagram-Seite zur Show gelüftet. "Johanna Klum verstärkt das Rateteam in der zweiten 'The Masked Dancer'-Show am Donnerstag", heißt es in dem Posting. Die Moderatorin löst also Ruth ab und nimmt zwischen den beiden Herren Platz. Während ihre Vorgängerin schon ordentlich Erfahrung mitbringt und sich als Stammbesetzung bei "The Masked Singer" einen Namen als Indizienmeisterin gemacht hat, ist Johanna noch recht neu im Rate-Business. Ob sie am Ende den richtigen Riecher hat?

Die Fans sind zumindest schon jetzt begeistert. "Finde ich toll! Ich habe sie schon immer gemocht, und ich glaube, dass sie auch den ein oder anderen erkennen wird", ist sich ein User sicher. Ein anderer ist hingegen etwas enttäuscht – aber nicht aus mangelnder Sympathie für Johanna (41). "Mensch, ich habe immer gehofft, dass sie selbst Mal unter einer Maske ist", betonte er.

