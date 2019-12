Weihnachtszeit ist Kuschelzeit – das lassen sich auch Johanna Klum (39) und ihre Kids nicht zweimal sagen. Eigentlich versucht die Moderatorin, ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch hin und wieder gewährt sie ihren Fans zuliebe im Netz einen kleinen Einblick in ihren Familienalltag. So nahm sich die zweifache Mutter auch kurz vor Weihnachten die Zeit, um ein brandneues Foto der Familie Klum zu posten!

In regelmäßigen Abständen teilt Johanna zuckersüße Schnappschüsse ihrer Rasselbande – doch das aktuelle Bild ist an Niedlichkeit wohl kaum zu übertreffen. Auf dem Pic zu sehen: die 39-Jährige, wie sie offenbar von ihren beiden Kindern mit einer Knuddel-Attacke überfallen wird. "Das beste Sandwich, das ich jemals hatte. Einen wunderschönen dritten Advent", hält sie zu ihrer Aufnahme fest. Die TV-Berühmtheit scheint die Zeit mit ihren Minis gerade in vollen Zügen zu genießen – und das aus einem guten Grund!

Erst vor wenigen Wochen berichtete Johanna ihren Followern, dass ihr Jüngster nun in die Kita geht. Dass ihr Sohnemann so schnell groß wird, daran hat die Brünette etwas zu knabbern. "Manchmal will ich einfach die Zeit anhalten... Nicht, dass du morgen in die Schule gehst, übermorgen ausziehst und mir nächste Woche deine Freundin vorstellst, Horror", scherzte sie in einem früheren Beitrag.

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihren zwei Kids

Anzeige

Instagram / johannaklum Moderatorin Johanna Klum mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de