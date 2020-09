Johanna Klum (40) hat eigentlich nie Feierabend! Neben ihrem Job als Fernsehmoderatorin bemuttert sie nämlich auch noch ihre kleine Familie. Seit Sommer 2018 ist sie stolze Zweifach-Mama – ihre Tochter und ihr Sohn stellen ihren Alltag ganz schön auf den Kopf. Momentan gönnen sich Johanna und ihre Rasselbande eine kleine Auszeit. Doch so richtig entspannt ist der Roadtrip nicht – zumindest nicht für sie.

Das stellte sie jetzt eindrucksvoll mit einem Foto auf Instagram unter Beweis. Zusammen mit ihrem Nachwuchs sitzt die 40-Jährige am Pool. Ihr Sohnemann hat sie für das Bild besonders hübsch hergerichtet: Er hat ihr einen Kescher und einen Schwimmring über den Kopf gestülpt. "So sieht es übrigens aus, wenn ich morgens ganz in Ruhe alleine Kaffee trinke. Hatte ganz verdrängt, dass Urlaub mit Minis eher so ein Ortswechsel ohne Kita ist", schrieb Johanna zu der ulkigen Aufnahme.

Davon können wohl auch andere Promi-Mütter ein Lied singen. Schauspielerin Laura Osswald (38) hat selbst eine kleine Tochter und kommentierte den Beitrag mit "Genau". Auch die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Nadine Menz (30), die im vergangenen Jahr Mutter wurde, reagierte auf den Post – allerdings mit einem lachenden Emoji.

Johanna Klum im September 2020

Johanna Klum mit ihren beiden Kindern

Laura Osswald mit ihrer Tochter

