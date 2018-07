Am 12. Juli ist der tragische Verlust von Moderatorin Miriam Pielhau (✝41) bereits zwei Jahre her. Nach mehreren Krebserkrankungen erlag sie mit nur 41 Jahren ihrem Leiden. Für TV-Kollegin und Freundin Eva Imhof (40) war es ein herber Schlag. Wie sie Promiflash verriet, vermisst sie Miriam auch jetzt noch sehr oft: "Ich denke tatsächlich jeden Tag an Miri, das ist einfach so, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich hab auch Zuhause viele Fotos von ihr hängen und manchmal gucke ich so hin und denke ‘Scheiße, dass du nicht mehr da bist’, aber ich muss ja weitermachen."

Instagram / evaimhof Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de