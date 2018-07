Nicht mehr lange, dann geben sich Designer Guido Maria Kretschmer (53) und sein Partner Frank Mutters das Jawort. Im Promiflash-Interview verrät der berühmte Bräutigam, dass er seine Gäste selbst entscheiden lässt, was sie tragen – Hauptsache, sie tragen überhaupt etwas! "Ich fände es nicht schlecht, wenn was Angezogenes da wäre. Textil wäre nicht schlecht. Also mit wehender Banane wäre ich dagegen", erzählte er.

