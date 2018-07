Endlich erneut Papa! Erst im Juni 2015 haben der Game of Thrones-Schauspieler Tom Hopper (33) und seine Frau Laura ihren Sohn Freddie Douglas bekommen. Nun kriegt der Dreijährige auch schon ein kleines Schwesterchen. In den sozialen Netzwerken durften sich die Fans bereits über einige goldige Fotos freuen. Dort richtete Papa Tom nämlich süße und ergriffene Worte an seine neugeborene Prinzessin.

"Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt", kommentierte Tom sein neuestes Instagram-Bild. Darauf hält der Dickon Tarly-Darsteller seine Tochter Truly Rose im Arm und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Es gäbe für ihn kein schöneres Gefühl, als seine Kinder nach der Geburt ganz nah bei sich zu spüren. Die sofortige enge Bindung sei für ihn die schönste Erfahrung. "Ihre Herzen schlagen zum ersten Mal direkt neben deinem und deine Körperwärme hält sie sicher und warm", schwärmt Tom selig.

Bei der Geburt soll die Kleine etwa 3,7 Kilogramm gewogen haben. Söhnchen Freddie Douglas sei dagegen ein ziemliches Stück leichter gewesen. Er habe nur knapp 2,8 Kilo gewogen, wie Tom damals auf Twitter verkündet hatte.

Instagram / tom.hopperhops Truly Rose und Tom Hopper

Instagram / tom.hopperhops Tom, Freddie Douglas, Laura und Truly Rose Hopper

Twitter / Tomhopperhops Freddie Douglas Hopper, Sohn von Tom Hopper nach seiner Geburt 2015

