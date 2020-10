Darauf haben die Fans von "Resident Evil" sehnsüchtig gewartet! 2002 landeten die Macher mit dem Science-Fiction-Klassiker und Milla Jovovich (44) in der Hauptrolle einen Mega-Erfolg. Nach dem ersten Teil folgten bereits fünf weitere Fortsetzungen. Die Filmstory rund um ein tödliches Virus, das Menschen in Zombies verwandelt, basiert zwar auf der gleichnamigen Videospielreihe, soll sich aber von den Geschehnissen innerhalb des Games unterscheiden. Jetzt bekommt der Film eine Neuauflage mit einer ganz neuen Geschichte – und diese Stars sind dabei!

Wie The Hollywood Reporter berichtete, sollen sich diese Stars demnächst auf die Jagd nach den Untoten begeben: Kaya Scodelario wird die weibliche Hauptrolle der Claire Redfield übernehmen. Die Schauspielerin ist vor allem aus der "Maze Runner"-Trilogie bekannt. Ihren Film-Bruder Chris wird der "The Flash"-Star Robbie Amell (32) mimen. Neben den beiden werden auch Avan Jogia (28), Game of Thrones-Darstellerin Hannah John-Kamen, "The Umbrella Academy"-Star Tom Hopper (35) und Desperate Housewives-Urgestein Neal McDonough (54) in dem Horror-Streifen zu sehen sein.

Neben der Darsteller-Liste veröffentlichte der Regisseur Johannes Roberts auch schon einige Details zur Geschichte: Dieser Film soll nämlich anders werden als die Teile zuvor – er soll sich sehr viel stärker an der eigentlichen Spiele-Vorlage orientieren. "Mit diesem Film wollte ich unbedingt zu den ersten beiden Spielen zurückkehren und die beklemmende Atmosphäre schaffen, die ich bis tief in meine Eingeweide spürte, als ich das Original zum ersten Mal spielte", hieß es in einer Erklärung.

Getty Images Tom Hopper, Schauspieler

Getty Images Neal McDonough, "Desperate Housewives"-Star

Getty Images Avan Jogia bei der Premiere von "Shaft" 2019

