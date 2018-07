Hat Nadine Klein das Zeug zur Traumfrau? Seit Wochen wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin als neue Bachelorette gehandelt: Am Sonntag bestätigte RTL dann endlich, dass die 32-Jährige tatsächlich vor laufenden Kameras nach der Liebe suchen wird. Die ersten Bilder der Wahlberlinerin verraten bereits, dass in Nadine nicht nur eine bildhübsche Frau, sondern auch ein sexy Vamp steckt. Doch nicht nur optisch hat die Studentin ordentlich was zu bieten!

Es besteht kein Zweifel daran, dass es Nadine mit 20 liebeshungrigen Kandidaten aufnehmen kann: In der geborenen Münchnerin steckt laut RTL nämlich eine toughe Powerfrau. Für ihren Traum, als PR-Managerin im Fashionbereich Karriere zu machen, gab sie sich mit ihrem abgeschlossenen Bachelorstudium der Musik- und Medienwissenschaften nicht zufrieden: Aktuell büffelt sie nicht nur eifrig für ihren Master in Kultur- und Medienmanagement, sondern jobbt nebenbei auch als Verkaufsberaterin. Nadines Freunde warnen ihre Flirtpartner aber nicht nur vor ihrem Ehrgeiz, sondern auch vor ihrer spitzen Zunge: Demnach habe die Singlelady einen Hang zum Sarkasmus.

Nadines Social-Media-Profil verrät darüber hinaus, dass die 32-Jährige auch in ihrer Freizeit nicht auf der faulen Haut liegt. So schlemmt sie leidenschaftlich gern mit ihren Liebsten in den unterschiedlichsten Restaurants. Damit ihr Körper trotz ausgiebiger Futter-Sessions in Schuss bleibt, trainiert sie nicht nur regelmäßig im Fitnessstudio, sondern tanzt auch Ballett, Hip-Hop und Salsa.

