Vor 20 Jahren war Swinglegende Frank (✝72) Sinatra an einem Herzinfarkt gestorben. Der Sänger legte eine beachtliche Karriere hin. So war er sowohl in der Musikwelt als auch in Hollywood eine Größe und heimste etliche Awards ein. Insgesamt vier Mal war Frank verheiratet. Doch seine erste große Liebe und Ehefrau Nancy Sinatra Sr. ist nun auch von dieser Welt gegangen: Mit beachtlichen 101 Jahren ist Nancy Sr. verstorben!

Diese traurige Nachricht verkündete am Freitag die Erstgeborene der ehemaligen Ehefrau der Musikgröße via Twitter. "Meine Mutter ist heute Nacht friedlich im Alter von 101 von uns gegangen. Sie war ein Segen für mich und das Licht meines Lebens. Ich danke dir für alles, Mama", bekundete Nancy Jr. ihre Trauer auf der Kurzmessage-Plattform. Die Todesursache gab die 78-Jährige nicht bekannt.

Frank und Nancy Sr. waren von 1939 bis 1951 verheiratet. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder. Erst vor zwei Jahren starb der einzige Sohn der Sinatras urplötzlich während einer Tour an einem Herzstillstand. Frank Sinatra Jr. führte das Erbe seines Vaters bis zu seinem Tod fort und stand ebenfalls regelmäßig als Sänger auf der Bühne.

