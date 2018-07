Baddie Winkle (90) ist ein richtiges Influencer-Highlight! Die fünffache Großmutter aus den USA wird bereits 2014 zum Internethit. Ihre Enkelin postet einen Scherz-Schnappschuss. Darauf zu sehen: Oma Baddie in den flippigen Klamotten aus ihrem Schrank. Ihr Geheimrezept ist offensichtlich: farbenfrohe und schlüpfrige Looks im hohen Alter! Aktuell hat der Grauschopf ganze 3,6 Millionen Follower auf Instagram – und macht wahrlich vor keiner Kontroverse Halt. Zuletzt posierte sie sogar in Lingerie von Rihannas (30) neuer Unterwäschemarke Savage x Fenty! Heute feiert der Netzliebling seinen 90. Geburtstag. Ob Baddie im nächsten Jahrzehnt wohl noch eine Schippe drauflegt?

Instagram / baddiewinkle Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de