Christian Wolf plagt schlechtes Gewissen wegen seiner Kids

Social-Media-Star Christian Wolf (30) hat in einer Fragerunde auf Instagram ehrliche Einblicke in sein Familienleben gegeben. Auf die Frage eines Fans, ob er manchmal ein schlechtes Gewissen habe, wenn er seine Kinder mal länger nicht sieht, antwortete der Unternehmer offen: "Klar." Der Vater von zwei Kindern pendelt regelmäßig zwischen Deutschland, wo sein Sohn Noah aus seiner früheren Beziehung mit Antonia Elena lebt, und Zypern. Dort teilt er sich mit seiner Verlobten Romina Palm (26) ein Zuhause und die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter Hazel. Auch seine beruflichen Reisen machen es dem 30-Jährigen nicht leicht, stets präsent zu sein.

Während er den Wunsch nach mehr Zeit mit seinen Kindern äußert, zeigt sich Christian jedoch auch dankbar für die Freiräume, die ihm sein Beruf bietet. Er betonte in der Fragerunde, dass er durch seine flexible Arbeit oftmals auch von zu Hause aus tätig sein könne – ein Vorteil, der vielen anderen Vätern verwehrt bleibt. Er sei "unglaublich privilegiert" und verwies darauf, dass viele andere Berufe tägliche Anwesenheit von bis zu zehn Stunden erfordern. In diesen Momenten versuche er, die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern intensiv zu genießen und voll auszuschöpfen.

Trotz seiner Arbeit und der teilweise großen Distanz versucht er, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen – etwas, das er von seinem eigenen Vater mitgenommen hat. Dieser sei ebenfalls oft beruflich unterwegs gewesen, doch Christian habe sich trotzdem nie vernachlässigt gefühlt. In einer früheren Fragerunde auf Instagram betonte er: "Ich bin froh, dass ich von klein auf gesehen habe, wie viel mein Dad arbeitet. Und wie viel Verantwortung er hat." Auch wenn sein Vater selbst im Urlaub ab und zu arbeiten musste, sei das für den Social-Media-Star nie ein Problem gewesen.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf im Juli 2025 auf Zypern