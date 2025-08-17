Datingshows: Würde Kevin Schäfer die Liebe im TV suchen?

Kevin Schäfer, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, fand im Interview mit Promiflash deutliche Worte: Die Liebe vor laufenden Kameras zu suchen, kommt für ihn nicht infrage. "Ich suche die Liebe nicht im TV", stellte Kevin unmissverständlich klar und ergänzte: "Das ist einfach nur fiktiv für mich." Zwar nahm er in der Vergangenheit an Dating-Shows teil, betont jedoch, dass er dort nicht auf der Suche nach der großen Liebe war – und dies auch künftig nicht sein wird.

Für Kevin ist die Liebe im Fernsehen eine Illusion, bei der es nur selten ein Happy End gibt. "Jeder, der im TV irgendwie zusammengekommen ist, hat sich wieder getrennt", sagt er überzeugt. Dieser Eindruck habe sich durch seine eigenen Erfahrungen in der TV-Welt noch verstärkt. Anstatt Romantik vor der Kamera zu inszenieren, zieht es der Reality-Star vor, im echten Leben nach der passenden Partnerin zu suchen. "Ich suche lieber das TV, nicht die Liebe", erklärt er scherzend.

Privat hat Kevin Schäfer bislang nur wenig über sein Liebesleben verraten – wohl auch, weil er Beziehungen lieber fernab der Öffentlichkeit führt. Der Reality-TV-Star zieht in seinem Leben offenbar eine klare Trennlinie zwischen Showbusiness und Privatem. Während Fans ihn für seine Auftritte und seine lockere Art feiern, verfolgt Kevin in Herzensangelegenheiten einen bodenständigeren Ansatz. Ob er sein großes Liebesglück bereits gefunden hat, bleibt unklar – doch eines steht fest: Im Fernsehen wird man es nicht zu sehen bekommen.

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar