Es war ein Schock für ganz YouTube-Deutschland: Völlig überraschend gab Y-TITTY-Star Phil Laude (28) am Wochenende bekannt, seine große Liebe Nadja Bilek verloren zu haben. Die Langzeitfreundin des Netz-Komikers war am 13. Juli in Folge einer dritten Hirnblutungen verstorben. Bereits im Mai kam es zum ersten Mal bei ihr zu einem gerissenen Aneurysma. Doch Nadja war nach 18 Tagen im künstlichen Koma wieder auf dem Weg der Besserung gewesen. Vor wenigen Tagen verlor Phils bessere Hälfte dann den Kampf gegen die Hirnblutungen und ihr viel zu junges Leben. Nun widmete er seiner großen Liebe unglaublich emotionale Worte auf Instagram: "Liebe Nadi, schon bevor wir zusammen waren, hatte ich mich in dich verliebt. Du warst meine Traumfrau. Du warst mein Wegweiser. Du warst pures Licht und pure Liebe. Du warst etwas ganz Besonderes. Danke dir für wundervolle acht Jahre. Ich liebe dich!"

