Trauer bei YouTube-Star Phil Laude (28): Der gebürtige Schleswig-Holsteiner ist durch sein Mitwirken auf dem Kanal Y-TITTY als durchgehend positiver Strahlemann bekannt geworden. Zu seiner glücklichen Art hat unter anderem die achtjährige Beziehung mit seiner Freundin beigetragen. Seit einigen Tagen ist das Lachen des Comedians allerdings aus seinem Gesicht verschwunden. Am 13. Juli ist Nadja Bilek, die Liebste des 28-Jährigen, überraschend verstorben.

Am 5. Mai habe sie eine plötzliche Hirnblutung erlitten, sich durch ein künstliches Koma allerdings in nur 18 Tagen wieder erholt, wie Phil auf seinem Instagram-Account berichtete. Obwohl sie auf dem Weg der Besserung gewesen sei, habe sie am 11. Juli eine weitere Hirnblutung bekommen und sei schließlich an einer dritten Blutung verstorben. "Du warst mein Wegweiser. Du warst pures Licht und pure Liebe. Du warst etwas ganz Besonderes", trauerte Phil unter einem Bild seiner Freundin. Mit den Worten "Danke dir für wundervolle acht Jahre. Ich liebe dich!" beendete er seinen traurigen Text.

Obwohl niemand dem deutsch-österreichischen Schauspieler seine Trauer nehmen kann, geben seine Fans in den Kommentaren ihr Bestes, um der ehemaligen Y-TITTY-Legende Kraft zu spenden. So schrieb eine Abonnentin tröstend: "Mein aufrichtiges Beileid, Phil. [...] Das Schicksal kann so sch***e sein. Ich hoffe, du kannst irgendwann weitermachen und nach vorne sehen."

Instagram / phillaude Phil Laude und seine verstorbene Freundin Nadja Bilek

Instagram / phillaude Ex-Y-TITTY-Star Phil Laude

Instagram / phillaude Nadja Bilek und YouTuber Phil Laude im Krankenhaus 2018



