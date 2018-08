Jeffree Star (32) nahm früher Geld für Sex! Das gestand der Make-up-Guru und YouTuber kürzlich erstmals vor einer Kamera. In einer YouTube-Dokureihe seines Kollegen Shane Dawson sprach er über seine bewegte Vergangenheit. Neben seinen Schmink-Paletten machte der 32-Jährige auch schon Musik, ist Vlogger und Unternehmer. Als der Kalifornier im Clip zu seinem Liebesleben befragt wurde, offenbarte er das lange gehütete Geheimnis: Einige intime Treffen mit Promi-Männern ließ er sich vor zehn Jahren bezahlen. Mehr wollte Jeffree dazu allerdings aus gutem Grund nicht preisgeben: "Zu mir haben Männer gesagt: ‘Wenn du jemals sagst, was zwischen uns gelaufen ist, werde ich dich umbringen.' Das ist das wahre Leben in L.A., deshalb werde ich niemals ihre Namen nennen."

