Die reiche Netzberühmtheit Jeffree Star (32) soll bescheidener werden – zumindest für einen Tag. Das ist das erklärte Ziel seines Web-Kollegen Shane Dawson (30). Der bringt ihn in seinem neuesten YouTube-Video dazu, sich komplett in die preiswerten Klamotten einer amerikanischen Supermarkt-Kette zu hüllen. Keine leichte Aufgabe für den Make-up-Guru, denn der genießt es, gerade für Kleidung sein hart verdientes Vermögen auszugeben. Gucci, Prada und andere Luxusmarken finden sich in seinem Ankleidezimmer. Nach der dennoch erfolgreichen Shopping-Tour ist Jeffree um ein äußerst günstiges Outfit reicher und hat eine Erkenntnis: "Es fühlt sich sehr gemütlich an! Es ist ein wenig deprimierend, aber ich stehe drauf!"

