Aus Mia Rose Müller wird langsam eine richtig kleine Dame! Im September vergangenen Jahres änderte sich das Leben von Reality-Star Melanie Müller (30) komplett: Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem hält sie ihre Follower nur zu gerne über ihre kleine Maus auf dem Laufenden. So teilte Melli nun auch einen schnuckeligen Schnappschuss aus den ersten richtigen Sommertagen ihres Schatzes – und dabei fällt auf: Mia Rose ist schon längst kein kleines Baby mehr!

Auf Facebook teilte die Ex-Bachelor-Kandidatin mit einem niedlichen Foto eine kleine Liebeserklärung an ihr Töchterchen. Im luftigen Blumensommerkleid schaut Mia Rose mit großen Augen in die Kamera. "Wenn alles andere unwichtig wird! Mein kleiner Stern", schrieb die Ballermann-Sängerin dazu. Doch den Fans sticht es schnell ins Auge: SO klein ist ihr Sternchen gar nicht mehr! "Sie werden so schnell groß. Genießt jede freie Minute, die ihr habt, mit ihr!", "Ach, ist die groß und hübsch geworden" oder "Wie die Zeit vergeht. Mia-Maus ist schon so gewachsen. Habt ihr gut hinbekommen" lauten die verblüfften Kommentare zum Posting.

Mia Rose ist aber nicht nur gewachsen, sondern auch richtig pfiffig geworden. Erst kürzlich verriet Melanie auf Instagram, dass die kleine Prinzessin jetzt schon eine kleine Chaos-Queen ist und gerne mal für Unordnung im Kinderzimmer sorgt.

