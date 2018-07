Aufräumen? Pfff, völlig überbewertet! In zwei Monaten haben Melanie Müller (30) und ihr Liebster Mike Blümer allen Grund zum Feiern: Ihr Töchterchen Mia Rose wird dann schon ein Jahr alt! Seit der Geburt ihrer kleinen Maus im September 2017 lässt Ballermannsängerin Melli ihre Fans immer wieder mit süßen Pics an ihrem Familienalltag teilhaben. Ob beim gemeinsamen Sonnenbaden oder einem Shoppingtrip ganz unter Frauen – die beiden Mädels genießen die Mama-Tochter-Zeit in vollen Zügen. Geordnet geht's da nicht immer zu, wie jetzt auch ein neuer Schnappschuss beweist: Mia Rose ist schon jetzt eine echte Chaos-Queen!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt Melanie ihre kleine Ulknudel jetzt inmitten von unzähligen Kleiderstücken, die wild auf dem Boden verstreut liegen. Obwohl Blondschopf Mia wortwörtlich ganz unschuldig aus der Wäsche guckt, hat die stolze Mama sie längst durchschaut. "Wir und aufräumen? Durcheinanderbringen ist viel lustiger", kommentiert die 30-Jährige das Foto und macht damit klar: Ordnung hin oder her – im Hause Müller-Blümer steht Humor an erster Stelle!

Der zehn Monate alte Spross der sächsischen Powerlady ist aber nicht der einzige Prominachwuchs, der innerhalb weniger Minuten ein ganzes Zimmer verwüsten kann. Auch Ex-DSDS-Star Sarah Lombardi (25) ist immer wieder erstaunt, zu was ihr Söhnchen Alessio (3) in Situationen der kurzen Unaufmerksamkeit so alles fähig ist. Vor wenigen Wochen wandte sie sich ratlos an ihre Community. "Leute, ich frage mich wirklich, wie Alessio in fünf Minuten so ein Chaos hinbekommt", zeigte sie sich halb fragend, halb belustigt.

