Auch fast zwei Jahre nach ihrem Beziehungsende sorgt die Trennung von Brad Pitt (54) und Angelina Jolie (43) noch für Schlagzeilen. Die Liebe der Schauspieler endete im Mega-Zoff – zuletzt warf sie ihrem Ex sogar vor, nicht genügend Unterhalt für die sechs Kinder gezahlt zu haben. Daran ist aber womöglich gar nichts dran: Brad soll seiner Verflossenen nach dem Split eine riesige Summe zukommen lassen haben!

In Gerichtsdokumenten hatte die "Maleficent"-Darstellerin angegeben, dass Brad ihr seit der Trennung keinen nennenswerten Unterhalt für die Kinder gezahlt habe. Die neusten Aussagen sollen nichts als eine weitere Schmierenkampagne gegen den Schauspieler und "ein Witz" sein, behaupten Insider gegenüber TMZ – und auch die Anwälte des 54-Jährigen stellen sich gegen die Behauptungen. Insgesamt soll Brad ihr in den vergangenen zwei Jahren mehr als 9 Millionen US-Dollar gegeben haben – darunter sei ein Darlehen von 8 Millionen US-Dollar für das Haus, in dem Angelina gerade lebt. Weitere 1,3 Millionen Dollar seien Unterhaltszahlungen gewesen, führen die neuen Gerichtsdokumente aus, die dem Portal vorliegen. Die Vorwürfe der 43-Jährigen seien daher vorgetäuscht und dienten rein der Provokation.

Brads rechtliche Vertreter schelten die Gegenseite außerdem für "schmutzige Tricks" und "kaum verschleierte Bemühungen, die Berichterstattung zu manipulieren". Dazu zähle auch die Tatsache, dass Angelina nun so schnell wie möglich geschieden werden wolle und alle anderen Angelegenheiten erst danach klären möchte – es sei ihr Ex gewesen, von dem dieses Anliegen ausging.

TORU YAMANAKA / AFP / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre sechs Kinder am Flughafen in Tokio, 2011

Jason Kempin/Getty Images for Netflix Brad Pitt, Schauspieler

John Rainford/WENN Angelina Jolie beim Service of Commemoration and Dedication für den St Michael and St George Orden

