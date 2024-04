Brad Pitt will Scheidung von Angelina endlich finalisieren!

Werden sich Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) endlich in ihrem Scheidungskrieg einigen können? Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 befindet sich das Ex-Paar in einem erbitterten Rechtsstreit. Vor allem das gemeinsame Weingut, Château Miraval sorgt bei den beiden Schauspielern für einige Reibungspunkte. Davon scheint Brad jedoch nun allmählich genug zu haben. "Brad will mehr als alles andere, dass die Sache abgeschlossen wird", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. "Wenn es nach ihm ginge, wäre die Sache schon lange abgeschlossen", fügt die Quelle hinzu.

Brads Drang, die Scheidung zu finalisieren, soll einen ganz bestimmten Grund haben: seine Beziehung zu Ines de Ramon. "Brad möchte mit Ines vorankommen, und das kann er nicht, wenn er technisch gesehen noch mit der Mutter seiner Kinder verheiratet ist", erklärt der Insider. Der "World War Z"-Darsteller und Ines sind seit knapp zwei Jahren ein Paar. Die beiden zeigten sich im November 2022 erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch Ines ließ sich vor kurzem scheiden. Anfang des Monats unterschrieben sie und ihr Ex-Mann, der Schauspieler Paul Wesley (41), die Scheidungspapiere. Zuvor reichte der Vampire Diaries-Star die Unterlagen im Februar 2023 ein.

Die Beziehung zu Ines soll Brad sehr guttun. Wie ein Insider gegenüber People verriet, sei die Schmuck-Managerin seit der Trennung von Angelina die erste Frau, mit der es Brad ernst meint. "Mit Ines hat er seinen Funken wiedergefunden", schwärmt die Quelle und ergänzt: "Brad ist sehr glücklich und liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen."

Anzeige Anzeige

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Scheidung von Brad und Angelina bald durch ist? Ja, immerhin geht der Prozess schon acht Jahre lang. Nein, ich glaube, das dauert noch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de