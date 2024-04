Für ihr Musical: Angelina Jolies Arm ziert ein neues Tattoo

Dass Angelina Jolie (48) mehrere Tattoos auf ihrer Haut trägt, ist nichts Neues. Doch bei der Premiere ihres Broadway-Musicals "The Outsiders" fällt auf: Den Innenarm der Schauspielerin ziert neue Körperkunst! Dort steht in frischer Tinte "Stay Gold" – zu deutsch so viel wie "Bleib golden" – geschrieben, wie Fotos zeigen, die PageSix vorliegen. Handelt es sich dabei um eine Anspielung auf das Stück, bei dem sie mit Regie führte? Dem scheint so! Es sind nämlich genau die Worte, die der Charakter Johnny zu Ponyboy sagt, um ihn daran zu erinnern, sich selbst immer treu zu bleiben. Und Angelina ist nicht die Einzige, die ein "The Outsiders"-Tattoo trägt. Justin Levine, der Co-Buchautor des Musicals, hat sich das Zitat ebenfalls stechen lassen, wie er in den sozialen Medien zeigte.

Doch nicht nur die neue Tätowierung zeigte Angelina auf der Premiere, auch ihre Kinder waren mit dabei. Ihre Tochter Vivienne Jolie-Pitt (15), die als Produktionsassistentin bei dem Musical mithalf, glänzte in einem blauen Jumpsuit neben der "Maleficent"-Darstellerin auf dem roten Teppich. Angelina trug passend zu ihrem neuen Tattoo ein goldenes Kleid mit braunem Umhang und dazu passende goldene Accessoires.

Doch auch wenn die Familie bei ihrem Besuch am Broadway strahlt, sieht es hinter den Kulissen bei ihnen gerade eher unschön aus. Derzeit streiten Angelina und ihr Ex Brad Pitt (60) vor Gericht um das Sorgerecht ihrer Kinder sowie um das französische Weingut Miraval, welches sie während ihrer Ehe gemeinsam erworben haben. Durch den Prozess kommen immer wieder neue Information ans Licht. Erst kürzlich berichtete People: Brad soll Angelina schon lange vor dem Skandal-Flug misshandelt haben. "Während Brads Geschichte der körperlichen Misshandlung von Angelina lange vor der Flugreise der Familie von Frankreich nach Los Angeles im September 2016 begann, markierte dieser Flug das erste Mal, dass er seine körperliche Misshandlung auch gegen die Kinder richtete. Angelina verließ ihn daraufhin sofort", soll es in der Klageschrift lauten.

ActionPress Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine und Angelina Jolie, 2024

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

