So süß schwärmt Angelina Jolie von ihrer Tochter Vivienne!

Angelina Jolie (48) und ihre Tochter Vivienne Jolie-Pitt (15) wirken gemeinsam an dem Musical "The Outsiders" am Broadway mit. Wie stolz die Schauspielerin auf die Leistung der Teenagerin ist, verrät sie in einem aktuellen Interview gegenüber People. "Viv ist eine junge Künstlerin, die ihre Bemühungen auf die Unterstützung anderer konzentriert", schwärmt die Mutter und fügt hinzu: "Sie hat uns auf jede erdenkliche Art und Weise unterstützt und hat so viel von Justin Levine und dem gesamten Kreativteam gelernt!" Die Tochter von Brad Pitt (60) habe nämlich als freiwillige Helferin gearbeitet, um die Broadway-Adaption, die Angelina mitproduziert hat, zu unterstützen.

Bereits im vergangenen August gab die 48-Jährige bekannt, dass sie als Hauptproduzentin an dem Musical beteiligt sein wird und dass Vivienne eine ehrenamtliche Assistenzrolle übernehmen werde. "Viv erinnert mich an meine Mutter, weil sie nicht darauf fokussiert ist, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sondern andere Leute zu supporten", merkte die "Maleficent – Die dunkle Fee"-Darstellerin damals in einem Statement an, das dem Boulevardmagazin vorlag. Außerdem plauderte Angelina aus: "Sie ist sehr nachdenklich und ernsthaft, wenn es um das Theater geht und sie arbeitet hart, um zu verstehen, wie sie am besten dazu beitragen kann."

Erst vor wenigen Tagen machte das Mutter-Tochter-Duo wohl eine kleine Pause, was die harte Arbeit anbelangt. Beide gönnten sich nämlich einen ausgiebigen Shoppingtrip in den Läden Manhattans. Offenbar war der Ausflug ein voller Erfolg: Während des Bummels strahlten die zwei überglücklich und trugen jeweils sehr große Einkaufstüten in ihren Händen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Vivienne

Anzeige Anzeige

Backgrid Angelina Jolie und Tochter Vivienne im November 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Angelinas Worten über Vivienne? Total toll! Ich liebe es, wie süß sie von ihrer Tochter schwärmt. Na ja. Ich finde ihre Worte irgendwie übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de