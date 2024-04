Während Rechtsstreit: Brad Pitt erhält viel Unterstützung!

Zwischen Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) sind die Fronten weiterhin verhärtet! Das einstige Traumpaar trennte sich im Jahr 2016 und befindet sich seitdem inmitten eines unschönen Rechtsstreits. Erst vor wenigen Tagen machte Angelina ihrem Ex-Mann den Vorwurf, sie mehrfach körperlich misshandelt zu haben. Vor allem die Missbrauchsvorwürfe und der andauernde Streit um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder sollen Brad enorm zusetzen. Jetzt äußert sich ein Insider gegenüber People und will wissen, wie es dem "World War Z"-Schauspieler damit geht: "Er merkt, dass sich die Dinge aktuell nicht ändern werden. Deswegen versucht er, mit seinem Leben weiterzumachen." Bei diesem Vorhaben unterstützt ihn vor allem eine Person!

Seine Partnerin Ines De Ramon! Sie und Brad gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Die stellvertretende Geschäftsführerin eines Schmuckunternehmens soll ihren Liebsten während der sehr nervenaufreibenden Situation bedingungslos unterstützen. "Obwohl er immer von vertrauten Freunden umgeben war, gab es Jahre, in denen er sich sehr einsam fühlte. Sein Leben mit Ines zu teilen und zu leben, macht ihn sehr glücklich. Ines ist großartig. Sie hat keinen Ballast mit in die Beziehung gebracht und kann ihn einfach nur unterstützen", verrät die Quelle. Brad sei mit der Ex-Frau von "The Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (41) an seiner Seite endlich wieder glücklich – und das ist nicht zu übersehen!

Das Liebespaar schwebt auf Wolke sieben! Die beiden werden immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet und können augenscheinlich kaum die Finger voneinander lassen, wie beim gemeinsamen Auftritt beim Filmfestival in Santa Barbara zu sehen war. Ein weiterer Insider offenbarte gegenüber dem Magazin: "Mit Ines hat er seinen Funken wiedergefunden". Es scheint, als hätte Brad mit seiner Ines eine starke Schulter an seiner Seite.

ActionPress Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Denkt ihr, dass Brad und Ines' Beziehung Schaden durch diese Zeit nimmt? Nein, ich glaube, dass die eine starke Beziehung führen. Das kann abgefangen werden. Ja, das ist so eine belastende Situation. Früher oder später wird die Beziehung leiden. Ergebnis anzeigen



