Im Drama: Angelina Jolie und Vivienne genießen Shopping-Tour

Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 befinden sich Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) im Scheidungskrieg. Seit Jahren streiten sie vor Gericht um die Anteile ihres gemeinsamen Weinguts und das Sorgerecht für ihre noch minderjährigen Kinder Shiloh (17), Knox (15) und Vivienne (15). Kürzlich kochte ihre öffentliche Schlammschlacht erneut hoch. Der Grund: Angelina warf ihrem Ex-Mann vor, sie mehrfach körperlich misshandelt zu haben. Von all dem Drama lässt sich die Schauspielerin scheinbar nicht aus der Ruhe bringen. Auch ihre Kinder stehen ihr offenbar bei. Auf den aktuellen Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, sieht man die "Salt"-Darstellerin und ihre Tochter Vivienne bei einer ausgelassenen Shopping-Tour durch Manhattan. Beide tragen ein breites Lächeln auf den Lippen und braune Einkaufstüten in der Hand.

Neben der guten Laune sticht zahlreichen Fans auch die Ähnlichkeit des Mutter-Tochter-Duos ins Auge. "Vivienne ist Angelina wie aus dem Gesicht geschnitten!", bemerkt ein erstaunter Nutzer auf x. Trotz der unverkennbaren Ähnlichkeit unterscheiden sich Mutter und Tochter bei ihrer Outfitwahl deutlich. Auf den Schnappschüssen trägt die Filmproduzentin einen langen Mantel und weite Hosen in Schwarz. Ihre jüngste Tochter hingegen entscheidet sich für hellere Farben: In lockeren blauen Jeans und einem hellgrauen Pullover strahlt sie mit Angelina um die Wette.

Anscheinend verbringen die Drehbuchautorin und die 15-Jährige nicht nur ihre Freizeit gerne zusammen. Auch beruflich kreuzen sich mittlerweile ihre Wege, wie Angelina stolz in einem Interview mit Page Six verriet. Bei der neuesten Filmproduktion der Regisseurin stehe ihre Tochter ihr tatkräftig zur Seite. "Sie ist sehr aufmerksam und ernsthaft interessiert. Sie arbeitet hart daran, die Prozesse zu verstehen und wie sie sich am besten einbringen kann", schwärmte die Schauspielerin von Vivienne.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt

MEGA Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt im April 2021

Was haltet ihr davon, dass Angelina und Vivienne trotz des hochgekochten Rechtsstreits zusammen in der Stadt bummeln? Verständlich! Sie können doch trotzdem ihre Zeit zusammen genießen. Schon komisch, mitten in so einem Drama so zu tun, als wäre alles gut... Ergebnis anzeigen



