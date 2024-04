Angelina Jolie und Sohn Pax bei der "The Outsiders"-Premiere

Ein kleiner Familienmoment bei der Broadway-Premiere! Angelina Jolie (48) besuchte am Donnerstag mit ihren Kindern Vivienne Jolie-Pitt (15) und Pax Thien Jolie-Pitt (20) die Premiere des neuen Stücks "The Outsiders". Pax mied laut InStyle den roten Teppich und wurde erst nach dem Blitzlichtgewitter neben seiner Mutter fotografiert. Für den besonderen Anlass trug er eine schwarze Jacke im Smoking-Stil mit einem Revers aus Samt, die er mit einem weißen T-Shirt und einer locker sitzenden Hose sowie weißen Converse-Sneakers kombinierte. Seine Mutter trug ein goldenes Kleid mit einem braunen Umhang und rundete ihren Look mit leuchtend roten Lippen ab.

Vivienne entschied sich für einen blauen Jumpsuit. "Viv ist eher bei Justin [Levine] gelandet als bei mir, also kann man an der Wahl ihrer Kleidung erkennen, in welchem Team sie ist. Sie ist im Musik-, Autoren- und Greaser-Team", erklärte Angelina gegenüber Extra. Die Tochter des Hollywoodstars ist nämlich Teil der Produktion. "Viv ist einer der großartigsten Menschen, die ich je getroffen habe, und jemand, der ein Beobachter ist […]. Es ist ein Privileg, mit dieser brillanten 15-Jährigen zusammenzuarbeiten und ihre Perspektive zu hören […]", erklärte Justin, der Komponist der Show.

Obwohl Pax sich eher aus dem Rampenlicht zurückhält, schien der 20-Jährige seine kleine Schwester bei ihrem besonderen Abend unterstützen zu wollen. In der Vergangenheit machte er aufgrund des schweren Scheidungsprozesses klar, dass er seine Geschwister schützen und auf der Seite seiner Mutter steht. Im vergangenen Jahr schockierte er mit einem Post, in dem er sogar seinen Vater beleidigte. "Alles Gute zum Vatertag an dieses Weltklasse-Arschloch! Du beweist immer wieder aufs Neue, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist", schrieb er auf Instagram und fügte hinzu: "Du nimmst keine Rücksicht auf deine vier jüngsten Kinder, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern", ließ Pax Brad Pitt (60) wissen.

ActionPress Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine und Angelina Jolie, 2024

Getty Images Brad Pitt und Pax Jolie-Pitt, 2014

