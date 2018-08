Tatsächlich! Verena, die Noch-Ehefrau von Gil Ofarim (35), hat ihr Herz neu verschenkt. Kürzlich postete die Dirndldesignerin via Social Media ein Kuschel-Pic mit einem unbekannten Mann, das die Gerüchteküche einheizte. Handelte es sich bei dem Herren, der ihr einen Kuss auf die Stirn gibt, um ihren neuen Freund? Verena verriet in einem neuen Interview: Ja, wir sind ein Paar! Sie soll seit diesem Februar schon wieder vergeben sein.

Gegenüber Bunte bestätigte Verena: "Ja, es stimmt, wir sind ein Paar. Er tut mir gut, ich kann mich bei ihm fallen lassen, weil ich ihm absolut vertrauen kann.“ Viel bekannt ist über ihre neue Liebe noch nicht: Es soll sich bei dem Unbekannten um einen Geschäftsmann handeln. Ihren Enthüllungspost auf Instagram ergänzte sie damals unter anderem mit den Hashtags #Dankbar und #LiebeIstDieAntwort.

Ob Verena die Identität ihres Liebsten bald preisgibt? Ihre Fans würde es sicher freuen! Die gratulierten der 31-Jährigen mit Kommentaren wie: "So schön, dich lächeln zu sehen und solch tolle Menschen an deiner Seite zu wissen", oder "So schön, freue mich einfach so, muss immer wieder das Bild ansehen. Dass du so glücklich bist, macht mich einfach so happy."

Instagram / enalovemunich Verena Ofarim mit einem Unbekannten

Anzeige

Andreas Rentz/GettyImages Gil und Verena Ofarim

Anzeige

Instagram / enalovemunich Verena Ofarim, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de