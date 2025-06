Katy Perry und Orlando verbrachten kaum noch Zeit gemeinsam

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48), das einstige Traumpaar Hollywoods, scheinen am Ende ihrer Beziehung angekommen zu sein. Freunde der Sängerin berichteten, dass Katy bereits im Januar darüber sprach, dass die Beziehung zu ihrem Verlobten vorbei sei. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, hat das Paar in den letzten Monaten kaum Zeit miteinander verbracht. Während Katy ihre "Lifetimes Tour" in Australien absolviert, arbeitet Orlando in Dublin an seinem neuen Film "Bucking Fastard". Ein deutliches Zeichen setzte Katy auch, als sie ihren Verlobungsring ablegte – ein Schritt, den sie angeblich als klare Botschaft sah.

Trotz der schwierigen Situation versuchte das Paar Berichten zufolge, seine Beziehung noch eine Chance zu geben. Vor allem im Hinblick auf ihre vierjährige Tochter Daisy wollten Katy und Orlando das Liebes-Aus nicht voreilig bekannt geben. Über die Feiertage und zu Beginn des Jahres führten die beiden intensive Gespräche über ihre gemeinsame Zukunft, kamen jedoch zu keiner Lösung. Eine letzte gemeinsame öffentliche Erscheinung hatte das Paar bei der Vanity-Fair-Oscars-Party im März. Jüngst besuchte der Schauspieler seine Familie in Australien, doch auch das konnte offenbar keinen Wendepunkt bringen. Beide haben sich bisher nicht öffentlich zu den Trennungsgerüchten geäußert, auch ihre Vertreter verweigerten jeglichen Kommentar.

Sowohl Katy als auch Orlando haben erlebt, wie schmerzhaft öffentliche Trennungen sein können. Während Orlando von 2010 bis 2013 mit dem Model Miranda Kerr (42) verheiratet war und mit ihr einen 14-jährigen Sohn hat, war Katy von 2010 bis 2012 mit Russell Brand (50) verheiratet. Gerade für Katy scheint das Scheitern einer Beziehung schwer zu wiegen, da sie in der Vergangenheit offen über die emotionalen Herausforderungen der Scheidung gesprochen hat. Die schwierige Zeit veranlasste sie sogar, bei einem Konzert in Sydney anzudeuten, dass es ihr nicht gut geht. Während sie ein Lied über Trennungen performte, kommentierte sie laut The Sun: "Dieses Lied ist über eine Trennung, und dieses Tim Tam hat mich gerettet." Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025