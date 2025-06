"Schneewittchen"-Kritik: Rachel Zegler ging zum Psychiater

Rachel Zegler (24) hat offenbart, dass sie aufgrund der massiven Kritik an ihrer Darstellung von Schneewittchen Hilfe bei einem Psychiater suchte. Die Schauspielerin enthüllte, dass ihre Besetzung in der Disney-Verfilmung nicht nur harsche Kommentare von Fans nach sich zog, sondern auch dazu führte, dass sie Medikamente gegen Angstzustände einnehmen musste. "Mein scheiß Psychiater hat mich durch alles begleitet", erklärte Rachel in einem Interview und betonte, wie sehr ihr dessen Worte geholfen hätten, ihr Erlebtes einzuordnen: "Was du da gerade durchmachst, ist nicht normal." Besonders die Tatsache, dass ihr der Originalfilm von 1937 "veraltet" erschien und sie den Prinzen als Stalker bezeichnete, sorgte für hitzige Diskussionen.

Der Film kam schließlich im März in die Kinos, erwies sich jedoch als großer Misserfolg. Bereits im Vorfeld war es zu Boykottaufrufen gekommen, bei denen Fans verlangten, Rachel zu ersetzen. Doch nicht nur diese Anfeindungen machten der Schauspielerin das Leben schwer: Ihr Verhältnis zu ihrer Kollegin Gal Gadot (40), die die Böse Königin spielte, litt Berichten zufolge unter Differenzen politischer Natur. Trotz des Misserfolgs von "Schneewittchen" hat Rachel ihre Energie nun auf neue Projekte gelenkt. Momentan begeistert sie das Publikum als Evita in dem gleichnamigen Musical im Londoner West End.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Besetzung der talentierten Halbkubanerin für Kontroversen. Dass Rachel als Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln die beliebte Märchenfigur verkörpern sollte, stieß auf Widerstand bei manchen Fans, der teils in absurde Formen ausuferte. In Interviews hat sie die schockierenden Momente beschrieben, in denen sie mit Beleidigungen konfrontiert wurde. Doch Rachel lässt sich durch diese Erfahrungen nicht unterkriegen: Ihre eindrucksvolle Leistung in neuen Herausforderungen zeigt, dass sie unbeirrt ihren Weg geht.

Getty Images Rachel Zegler bei der Met Gala im Mai 2024

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

Getty Images Rachel Zegler bei der Weltpremiere von "Schneewittchen" in Hollywood