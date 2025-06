Live im TV: Goldene Henne 2025 feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Spannung steigt: Am 12. September 2025 wird in Leipzig erneut die "Goldene Henne" verliehen, Deutschlands größter Publikumspreis. In diesem Jahr erwartet die Zuschauer eine besondere Premiere, denn die Gala wird erstmals doppelt moderiert. Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (43), beide bereits erfahrene Gastgeber der Show und selbst frühere Preisträger, führen als Duo durch den Abend. "Ich freue mich auf eine ganz besondere Jubiläumsgala mit spannenden Gästen, viel Musik und einigen Überraschungen", verriet Kai gegenüber ARD. Auch Florian kann es kaum erwarten: "Das ist unsere gemeinsame Premiere! Insofern bin ich sehr gespannt, wie das wird!"

Ab dem 26. Juni bis zum 9. Juli können Zuschauer in vier Publikumskategorien für ihre Favoriten abstimmen: "Entertainment", "Film & Fernsehen", "Musik" und "Sport". Unter den Nominierten finden sich hochkarätige Namen wie Barbara Schöneberger (51), Hazel Brugger (31) und Bully Herbig (Entertainment) oder Liv Lisa Fries (34) und Nora Tschirner (Film & Fernsehen). Musikalisch treten Künstler wie Max Giesinger (36) und Leony (28) gegeneinander an, während bei den Sportlern das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase & Nikita Volodin und das Turnteam Deutschland der EM 2025 nominiert sind. Die Abstimmung erfolgt online, telefonisch oder per Post, wobei alle Details ab morgen auf der Website der Goldenen Henne abrufbar sind.

Die Goldene Henne, die 1995 ins Leben gerufen wurde, gehört zu den wichtigsten Preisverleihungen in Deutschland und ehrt jährlich herausragende Persönlichkeiten aus Show, Musik, Film und Sport. Ein besonders emotionaler Moment der Gala ist die Kategorie Ehrenpreis, in der Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. In diesem Jahr steht die Veranstaltung nicht nur im Zeichen des runden Jubiläums, sondern erreicht mit der Übertragung in der ARD ein noch größeres Publikum. Leipzig hat sich bereits in den vergangenen Jahren als würdiger Gastgeber für die glanzvolle Verleihung etabliert und bietet die perfekte Kulisse für das große Highlight im deutschen Award-Kalender.

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

ActionPress Kai Pflaume und Florian Silbereisen beim Wiesn Anstich 2019 in München

Getty Images Helene Fischer und Wolfgang Stumph bei der Goldenen Henne 2012