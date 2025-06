Wegen Trennung? Orlando Bloom mit trauriger Miene in Venedig

Orlando Bloom (48) ist in Venedig angekommen, um die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) zu feiern. Doch nach Berichten über das Ende seiner Beziehung mit Sängerin Katy Perry (40) konnte der Schauspieler, bekannt aus Der Herr der Ringe, seine nachdenkliche Stimmung offenbar kaum verbergen. Trotz gelegentlicher Begegnungen mit anderen A-Prominenten wie NFL-Star Tom Brady (47) wirkte Orlando während einer Bootsfahrt durch die beeindruckende italienische Stadt eher zurückhaltend. Mit Sonnenbrille und einem Getränk in der Hand zog er sich in seine Gedanken zurück.

Seit einigen Wochen halten sich Gerüchte über Katy und Orlandos mögliches Liebes-Aus hartnäckig. Obwohl das Paar sechs Jahre lang verlobt war und eine gemeinsame Tochter, die vierjährige Daisy Dove, hat, soll es zuletzt häufiger Spannungen gegeben haben. Besonders, dass sich Katy kürzlich ohne ihren Verlobungsring gezeigt hat, befeuerte die Gerüchteküche sehr. Ein Insider behauptete gegenüber UsWeekly kurz bevor Orlando in Venedig angekommen ist schließlich: "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber einvernehmlich. Katy ist natürlich traurig, aber sie ist auch erleichtert, nicht noch eine Scheidung durchmachen zu müssen, denn das war die schlimmste Zeit in ihrem Leben."

Orlando und Katy galten lange als eines der Traumpaare der Promis. Kennengelernt hatten sie sich 2016, vier Jahre später kam ihre Tochter Daisy zur Welt. Angeblich kriselte es allerdings schon seit Langem zwischen ihnen. Wie ein Informant gegenüber Mirror ausplauderte, haben sie versucht, sich wieder anzunähern, vor allem wegen ihres Nachwuchses. Doch die Distanz zwischen ihnen habe sich immer weiter ausgeweitet. Dass beide beruflich stark eingebunden sind – Katy tourt aktuell um die Welt, Orlando dreht – habe die Situation zusätzlich erschwert.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Orlando Bloom in Venedig im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry