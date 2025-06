Der AWZ-Star Francisco Medina ist erstmals Vater geworden

Francisco Medina (48) hat gleich doppelt Grund zur Freude: Der Schauspieler kehrt nicht nur in seine Paraderolle als Maximilian von Altenburg zu Alles was zählt zurück, sondern ist außerdem erstmals Vater geworden – und das direkt von Zwillingen! "Ein unbeschreibliches Geschenk", schwärmt er gegenüber Bild und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Alles, was zählt, ist das Lächeln meiner Zwillinge." Ab dem 21. Juli wird Francisco in der beliebten Serie erneut zu sehen sein. Seine beiden Söhne Carlos und Ruben kamen erst vor wenigen Wochen zur Welt und haben das Leben des frischgebackenen Vaters komplett auf den Kopf gestellt.

Seine neue Rolle als Vater hat Francisco nicht nur mit einer unbeschreiblichen Liebe erfüllt, sondern ihn auch persönlich verändert. "Ich bin ruhiger geworden, reflektierter. Vieles, was früher wichtig schien, hat sich relativiert. Mir ist bewusst geworden, wie kostbar die Zeit ist – die Uhr tickt rückwärts", beschreibt er gegenüber dem Newsportal. Die Mutter der Zwillinge steht nicht in der Öffentlichkeit und will das in Zukunft wohl auch nicht tun. So ergänzen sich Francisco und seine Partnerin voll und ganz.

Insgesamt achtmal verabschiedete sich Francisco in der Vergangenheit von "Alles was zählt", doch nun möchte er es offenbar wieder wissen. Seine Rolle Maximilian, die für zahlreiche Dramen und Wendungen berüchtigt ist, kehrt mit einem Geheimnis zurück, das das Steinkamp-Imperium erschüttern könnte. Laut Francisco bleibt die Serienfigur für ihn spannend, da sie immer wieder neue Seiten zeigt. "Maximilian bleibt eine Figur mit Tiefe, Relevanz und Entwicklung – und genau das reizt mich jedes Mal aufs Neue. Ich habe Freude daran, immer wieder neue Seiten an ihm kennenzulernen. Dank der tollen Autoren bei 'Alles was zählt' wird es auch nie langweilig. Von mir aus kann es also noch lange weitergehen", erklärt er.

Getty Images Schauspieler Francisco Medina, April 2025

ActionPress Francisco Medina, TV-Star

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler