Samu Haber spricht Klartext: Ist er bisexuell oder nicht?

Samu Haber (49), der finnische Sänger und ehemalige Frontmann von Sunrise Avenue, hat in einer Fragerunde auf Instagram offen über ein Thema gesprochen, das immer wieder für Spekulationen sorgt: seine Sexualität. Nachdem einzelne Stimmen vermutet hatten, der Künstler könnte bisexuell sein, bezog er klar Stellung. "Das glaube ich nicht. Aber ich weiß, dass wir so viele Seiten in uns haben", erklärte er. Er betonte, dass Menschen viele Facetten besitzen und dass dies insbesondere auch für die Sexualität gilt. Die individuelle Sexualität sei seiner Ansicht nach etwas, das gar nicht fest definiert werden müsse.

Samu sprach sich dabei entschieden gegen starre Normen aus, die schon in der Schule vermittelt werden. "Ich finde es furchtbar, dass an Schulen gelehrt wird, dass es nur Mann und Frau gibt", erklärte er. Für den früheren Coach von The Voice of Germany ist Sexualität ein Thema, das sich bei jedem auch stets wandeln kann. "Wir sind gefühlsbetonte Wesen, und auch das wird sich im Laufe unserer Reise verändern", stellte er fest und zeigte sich dankbar darüber, in einem Land zu leben, in dem die Freiheit, die eigene Sexualität auszuleben, selbstverständlich ist.

Erst vor wenigen Wochen hatte Samu auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als er seinem langjährigen Manager Mikko Saukkonen öffentlich dankte – und dabei eine private Bemerkung fallen ließ. "Du warst mal mein Trauzeuge, ich war deiner. Du hast geheiratet, meine Hochzeit wurde abgesagt", schrieb der 49-Jährige damals. Viele Fans werteten diese Worte als Hinweis auf das wohl endgültige Aus seiner Verlobung mit der Tänzerin Etel Röhr. Da Samu sein Privatleben in den vergangenen Jahren meist aus der Öffentlichkeit heraushielt, bleiben bis dato viele Fragen offen.

Getty Images Samu Haber, November 2024

Instagram / hapahaber Samu Haber, März 2025

Instagram / etelrohr Samu Haber und Etel Röhr, August 2020

