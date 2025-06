Leyla Lahouar und Mike hadern mit ihrem Flitterwochen-Ziel

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrem großen Tag. Das Reality-TV-Paar wird in Kürze heiraten, doch es gibt ein Detail, das noch ungeklärt ist: ihr Ziel für die Flitterwochen. Leyla verriet kürzlich in einem Q&A auf Instagram, dass die ursprüngliche Planung ins Wanken geraten ist. "Eigentlich wollten wir zuerst nach Thailand und dann auf die Seychellen, aber das gestaltet sich gerade sehr schwierig. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir machen und die Zeit bis dahin ist knapp", erklärte die Influencerin ihren Fans. Die Reisepläne zu den Traumdestinationen müssen also überdacht werden.

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Pläne könnten verschiedene Gründe haben, die von organisatorischen Hindernissen bis hin zu zeitlichen Engpässen reichen. Doch auch wenn die beiden vorerst noch nicht wissen, wohin es nach der Hochzeit gehen soll, dürfte die Vorfreude auf ihren besonderen Tag davon ungetrübt bleiben. Ihre anstehende Hochzeit, die nahen Zukunftspläne und die Organisation des großen Tages scheinen sie bisher voll und ganz zu vereinnahmen. So teilte die zukünftige Braut sogar Einblicke in die Suche nach dem perfekten Brautkleid auf Social Media und ließ ihre Fans an ihren Vorstellungen teilhaben.

Schon vor wenigen Tagen hatten die beiden bei Instagram ausgeplaudert, dass sie nicht nur vom nächsten Urlaub und ihren Flitterwochen träumen – auch ein Umzug ins Ausland steht auf ihrer Wunschliste. "Ja, wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht, wohin", ließ Leyla ihre Community wissen. Ein festes Ziel gibt es also noch nicht, aber der Plan für einen Neuanfang außerhalb Deutschlands scheint bereits bei den Turteltauben zu reifen.

Anzeige Anzeige

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025