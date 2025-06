Gemeinsam mit Vater: Auch Justin Combs wurde nun verklagt

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), muss sich bereits seit Monaten gegen zahlreiche Klagen vor Gericht behaupten. Bald steht der Rapper aber wohl nicht mehr alleine vor den Geschworenen – laut TMZ ist nun ausgerechnet sein Sohn Justin Combs gemeinsam mit seinem Vater angeklagt. Eine Frau behauptet, Justin habe sie 2017 über Snapchat kontaktiert und ihr unter dem Vorwand, sie beruflich zu fördern, eine Reise nach Los Angeles vorgeschlagen. Als sie dort ankam, wurde sie laut ihrer Aussage in einem Haus in Beverly Hills festgehalten, wo sie betäubt und von mehreren Männern, darunter auch P. Diddy, vergewaltigt worden sein soll. Sie reichte kürzlich eine Klage wegen sexueller Gewalt, Körperverletzung und Geschlechterdiskriminierung ein.

Das Wochenende soll harmlos begonnen haben. Die Frau sei vom Flughafen abgeholt worden und habe die erste Nacht in entspannter Gesellschaft Justins verbracht. Die vermeintliche Eskalation habe in der Nacht zum Samstag begonnen, nachdem der Sohn des Musikmoguls der jungen Frau Alkohol, Cannabis und andere Substanzen angeboten habe, die möglicherweise manipuliert gewesen sein könnten. Im weiteren Verlauf sollen drei maskierte Männer, darunter P. Diddy, im Haus aufgetaucht sein. Die Klägerin gibt an, die anderen Männer nicht gekannt zu haben, Diddy jedoch an seiner Statur und seinen Bewegungen wiedererkannt zu haben. Zudem habe der heute 31-Jährige ihn mit "Pops" angesprochen. Sie beschreibt, wie sie daraufhin unter Zwang in ein Schlafzimmer gebracht und dort von allen drei Männern mehrfach sexuell misshandelt wurde.

Die neue Klage wurde eingereicht, während Diddy sich noch mit seinem umfassenden Strafprozess in New York auseinandersetzt. Ihm steht möglicherweise ein lebenslanger Gefängnisaufenthalt bevor: Am gestrigen Donnerstag, dem 26. Juni, begann das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft in seinem Verfahren. Die Anklage beschuldigt Diddy, seine Stellung, seinen Einfluss und sein Vermögen genutzt zu haben, um ein kriminelles Netzwerk aufzubauen und die ihm zugeschriebenen Verbrechen zu verschleiern. Die Anschuldigungen gegen den 55-Jährigen begannen mit einer Klage seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38) – seit seiner Verhaftung im September 2024 häufen sich die Vorwürfe.

Getty Images Justin Dior Combs mit seinem Vater P. Diddy

Getty Images Justin Combs, P. Diddy und Christian Combs, Juni 2017

