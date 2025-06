Nun offiziell: Daran starb Rihannas Vater Ronald Fenty (70)

Rihanna (37) musste zuletzt einen großen Verlust hinnehmen: Ihr Vater Ronald Fenty ist im Alter von 70 Jahren verstorben – Berichten von TMZ zufolge bereits am 31. Mai. Die nun veröffentlichten Informationen zur Todesursache zeigen, dass sein Tod auf mehrere schwerwiegende Erkrankungen zurückzuführen ist. Dazu zählen akutes Nierenversagen, Pankreaskrebs, akute Atemwegserkrankungen sowie eine bakterielle Lungeninfektion, bekannt als Aspirationspneumonie. Diese Kombination erwies sich letztlich als fatal.

Die Beziehung zwischen der Sängerin und ihrem Vater war über viele Jahre hinweg alles andere als einfach. Trotz einer langen Zeit der Entfremdung gab es in den letzten Jahren eine Annäherung. Im Februar 2023 zeigte sich Ronald in einem Gespräch mit TMZ begeistert darüber, dass Rihanna und ihr Lebensgefährte A$AP Rocky (36) ein weiteres gemeinsames Kind erwarteten und äußerte den Wunsch, Teil des Lebens seines Enkelkindes zu sein. Riot Rose, der zweite Sohn der Stimmwunder, erblickte sechs Monate später das Licht der Welt. Mittlerweile ist die "Love on the Brain"-Interpretin mit ihrem dritten gemeinsamen Nachwuchs schwanger.

Trotz der gemeinsamen Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre bedeutet der Verlust ihres Vaters für Rihanna einen emotionalen Einschnitt in einer ohnehin stürmischen Zeit. "[Rihanna] hatte über die Jahre eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater, aber sein Tod hat sie wie eine Tonne Ziegelsteine getroffen", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail über den aktuellen Gefühlszustand der Unternehmerin und ergänzte: "Die Schwangerschaft und die rechtlichen Probleme mit A$AP waren in den letzten Monaten eine emotionale Achterbahnfahrt für sie, und zu allem Überfluss wurde ihr Vater auch noch krank, und das wurde ihr zu viel." Sein Tod habe Rihanna Ronald all das Vergangene verzeihen lassen.

Instagram / ronald.fenty Rihanna und ihr Vater Ronald Fenty

MEGA Rihanna und Ronald Fenty, November 2018

