Irina Schlauchs "Queer Crimes" geht in die nächste Runde

Die dritte Staffel des Podcasts "Queer Crimes – Verbrechen aus der LGBTQAI+ Community" ist gestartet und ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek verfügbar. Gastgeber Marvin Standke und Irina Schlauch, bekannt aus der ersten Staffel von Princess Charming, führen mit ihrer persönlichen und professionellen queeren Perspektive durch sieben spannende Episoden. Der Podcast beleuchtet laut MDR Kriminalfälle, in denen queere Menschen entweder zu Opfern oder Tätern werden und hinterfragt dabei die Berichterstattung sowie gesellschaftliche Strukturen. Die neue Staffel beginnt mit einer Doppelfolge, weitere Episoden erscheinen wöchentlich.

Thematisch bietet die Staffel eine breite Palette an Fällen, die von Serienmorden über Hacktivismus bis hin zu politischen Attentaten reichen. In der ersten Folge geht es um Stephen Port, den sogenannten Grindr-Mörder, der seine Opfer über eine Dating-App fand. Ein späterer Fall widmet sich Harvey Milk, dem ersten offen schwulen US-Politiker, der 1978 ermordet wurde. Marvin betont die Bedeutung des Formats: "'Queer Crimes' ist die Möglichkeit, die Sprache über queeres Leben in der Öffentlichkeit zu ändern." Gemeinsam diskutieren die Hosts nicht nur die Taten, sondern auch die gesellschaftlichen Mechanismen, die Stigmatisierung und Sensationslust befeuern.

Irina Schlauch, die ihre juristische Expertise in die Diskussionen einbringt, ist seit ihrer Teilnahme an der Datingshow "Princess Charming" ein bekanntes Gesicht in der queeren Community und in der deutschen Fernsehlandschaft. Privat setzt sich die Anwältin leidenschaftlich für LGBTQAI+-Rechte ein und teilt persönliche Einblicke in die Podcast-Aufnahmen. Ihre Symbiose mit Marvin Standke sorgt für einen lebendigen Austausch und eine Analyse, die sowohl spannend als auch sensibel ist. So gelingt es dem Podcast, True-Crime-Fans und Menschen aus der queeren Szene gleichermaßen zu fesseln.

MDR / Hagen Wolf Irina Schlauch und Marvin Stadke, "Queer Crimes – Verbrechen aus der LGBTQAI+ Community"-Podcaster

Picture Puzzle Medien Irina Schlauch am Set für "Alles was zählt"

Getty Images Irina Schlauch beim Deutschen Fernsehpreis 2021