Königin Mathildes Dior-Look sorgt bei Fans für Verwirrung

Königin Mathilde (52) von Belgien hat beim Staatsbesuch in Chile mit ihrer Garderobe für Aufsehen gesorgt. In einem kompletten Look von Dior präsentierte sich die Royal am ersten Tag ihres Aufenthalts in Südamerika. Ihr Ensemble, bestehend aus einem maßgeschneiderten dunkelblauen Mantel der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017, einer passenden Clutch, schimmernden D-Moi-Heels und einem eleganten kleinen Hut, zog sofort alle Blicke auf sich. Besonders unter dem Mantel überraschte die belgische Königin mit einem neuen Dior-Midikleid, das durch einen stilvollen Ausschnitt und eine fließende Silhouette bestach. Die Farbauswahl des Outfits sorgte jedoch für Verwirrung unter Fans, die sich fragten, ob der Look nicht zu schwer für diese Jahreszeit sei.

In den sozialen Medien rief die Outfit-Wahl der belgischen Königin gemischte Reaktionen hervor. Ein Stil-Blogger identifizierte die perfekt aufeinander abgestimmten Teile und teilte sie auf Instagram, was bei Kommentatoren unterschiedliche Meinungen auslöste. Während einige das Outfit als "schwer wirkend" empfanden, erklärten andere diese Wahl mit dem chilenischen Winterwetter, das sich gerade in einer kühlen Phase zwischen drei und zwölf Grad befindet. Der Kontrast konnte nicht größer sein, denn während in Chile Winter herrscht, kämpfen Mathildes Heimat Belgien sowie weite Teile Europas aktuell mit einer Hitzewelle.

Zuletzt machte Mathilde allerdings nicht allein mit Mode von sich reden. Vor rund vier Monaten sorgte ihre Reise nach Costa Rica für Aufmerksamkeit, als das Flugzeug wegen eines Risses in der Windschutzscheibe eine ungeplante Landung absolvieren musste. An Bord blieb es ruhig, wie ein mitreisender Royal-Experte später auf X berichtete: "Als Passagiere haben wir nichts bemerkt und weder während des Fluges noch bei der Landung eine Benachrichtigung erhalten." Trotz des Schreckmoments setzte die Königin ihr Programm wie geplant fort.

Getty Images Königin Mathilde, Juni 2025

Getty Images Königin Mathilde und König Philippe der Belgier, Juni 2025

Getty Images Königin Mathilde, Juni 2025

