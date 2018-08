Nicht alle Kandidaten von Die Bachelorette kann Nadine Klein (32) mit Leichtigkeit um den Finger wickeln. Erst in der vergangenen Folge entschieden sich sogar zwei ihrer anfänglichen Verehrer, die Kuppelshow freiwillig zu verlassen. Die TV-Junggesellin war einfach nicht die Richtige für sie. Immer wieder wird in den Reihen der Singles Kritik gegen die Rosenkavalierin laut. Sie zeige zu wenig Einsatz, beschweren sich die Mecker-Männer am laufenden Band. Auch in der kommenden Folge bleibt die Bachelorette von Sticheleien nicht verschont!

Gleich bei zwei Fernseh-Hotties löst Nadine offenbar wieder Gemotze aus. Eddy Mock, der – um ein Zeichen zu setzen – schon die vergangene Nacht der Rosen mit Kumpel Kevin Pander verbrachte statt mit der eigentlichen Hauptperson des Formates, scheint wieder ein Problem zu haben. RTL bietet bereits erste Einblicke in die Ausgabe von Mittwoch – und die zeigen: Trotz genügend Zweisamkeit mit Nadine macht Eddy Andeutungen, die Show freiwillig verlassen zu wollen. Was genau den Tänzer in Folge fünf stört, hält der Sender noch geheim.

Nicht geheim ist allerdings, dass der gebürtige Kasache mit seinem Unmut nicht alleine dasteht. Auch Jorgo Alatsas fühlt sich von der Rosenlady ungerecht behandelt. "Wie kann man in Griechenland sein, einen Griechen mit im Team haben und nicht mit ihm irgendein Einzeldate aussuchen?, wirft der Mannheimer Nadine in der Entscheidungsnacht vor. Was glaubt ihr, wie die gebürtige Münchnerin auf die Kritik reagiert? Stimmt ab!

MG RTL D Eddy, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Jorgo Alatsas und Nadine Klein in der fünften Nacht der Rosen

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein

