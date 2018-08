Massenexodus in der RTL-Kuppel-Show Die Bachelorette? Erst warf Rafi Rachek das Handtuch, da er Heimweh hatte. Und jetzt will auch noch Stefan Gritzka aus der Villa ausziehen. Das jedoch aus einem schwerwiegenderen Grund: Er hat einfach keine Gefühle für Rosenkavalierin Nadine Klein (32)! Das gestand er zuerst der Junggesellin, danach seinen Mitkandidaten. Noch hat er die Koffer nicht gepackt. Aber er versicherte, sich seiner Entscheidung sicher zu sein.

Während eines Gruppen-Dates mit Nadines bestem Freund Tobi nahm das Drama seinen Lauf: Gefragt, auf welchen Typ Frau er steht, antwortete der Geschiedene: "Klein, blond, zierlich." Außerdem habe er sich noch nicht verguckt, da er bisher noch kein Einzel-Date mit der Beauty gehabt habe. Als Nadine zum Männertrupp stieß, führte sie deshalb direkt ein Gespräch unter vier Augen mit Stefan. Auch ihr gestand er, dass er schon, als er das erste Mal den Blick auf sie hatte werfen dürfen, nicht begeistert gewesen sei: "Ich bin auch ehrlich und habe gesagt, der erste Eindruck passt halt nicht. Erster Eindruck ist halt Optik." Autsch! Aber Nadine konnte Stefan verstehen, denn: "Klar hat es bei uns noch nicht gefunkt, aber es gab bisher noch keine Gelegenheit. Ich würde ihn tatsächlich gerne mal zu einem Gruppendate holen." Sie bat den Steuerrechtler um eine zweite Chance.

Zurück in der Villa besprach der seine Misere mit Kumpel Filip Pavlovic: "Was ich vermisse, ist die Zeit, die man zusammen hat, um wirklich zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Und ich bin ja nicht hier, um Rosen zu sammeln, sondern weil ich eine Partnerin suche." Er wünsche sich eine kleine, zierliche Partnerin mit Dutt, mit der er einfach Eis essen könne. Und das sei Nadine nicht. Auf die mehrfache Nachfrage seines Buddys, ob er sich wirklich sicher sei, bejahte er. Wird es in der Nacht der Rosen freiwillig gehen? Stimmt ab!

