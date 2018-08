Schocknachricht für Jürgen Prochnow (77)! 18 Jahre war der "Das Boot"-Hauptdarsteller mit Birgit Stein zusammen, davon zehn Jahre verheiratet. Im Mai 2013 gab das Paar schließlich seine Trennung bekannt, verblieb aber weiterhin in einem guten Verhältnis. Mittlerweile waren beide wieder glücklich liiert, doch nun kommt Tragisches an die Öffentlichkeit. Die Schauspielerin starb bereits am 2. August bei einem schweren Unfall im US-Bundesstaat Utah.

Birgit wurde während eines Motorradausflugs anscheinend von einem LKW erfasst und starb "unter grausamen Umständen", berichtete Bunte. Sie sei mit ihrem Mann auf dem Weg zur alljährlichen "Sturgis Motorcycle Rally" in South Dakota gewesen. Jürgen Prochnow traf die Nachricht vom Tod seiner Ex-Frau schwer: "Es ist so tragisch und es tut mir unendlich leid [...] dass Birgit auf diese Art und Weise sterben musste, schmerzt mich." Die beiden hätten allerdings schon seit ihrer Trennung keinen Kontakt mehr gehabt.

Birgits neuer Ehemann Hans-Jürgen Stangl soll sich derzeit noch schwer verletzt im Krankenhaus befinden. Der 55-Jährige wisse bisher sogar noch nichts vom Schicksal seiner Frau.

Getty Images Jürgen Prochnow und Birgit Stein beim Bambi 2009

Getty Images Birgit Stein bei der Premiere von "The Key"

Getty Images Jürgen Prochnow beim Zürich Film Festival



