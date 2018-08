Die Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (33) im Mai war das royale Ereignis dieses Jahres! In einem traumhaften weißen Kleid, einem langen Schleier und mit einer wunderschönen Hochsteckfrisur schritt die ehemalige Suits-Darstellerin mit ihrem Prinzen vor den Altar. Nicht nur die Zuschauer waren von dem Auftritt der Braut hin und weg – auch Harry war sichtlich angetan von seiner Liebsten. Bedankt hat er sich im Nachhinein aber vor allem bei einer Person aus dem Team Bride: Meghans Visagisten Daniel Martin!

An Harrys und Meghans großem Tag habe der Make-up Artist unter enormen Druck gestanden, wie er nun gegenüber Instyle verriet. Doch der Herzog von Sussex war offenbar zufrieden mit seiner Arbeit. "Nach der Trauung bedankte sich Harry mehrfach bei mir", erzählte Daniel gegenüber dem Magazin. Am besten habe dem 33-Jährigen am Look seiner Liebsten gefallen, dass sie gewohnt natürlich aussah und ihre Schönheit nicht durch die Schminke überdeckt wurde. Das Geheimnis hinter seinem perfekten Brautstyling: Er hat ganz genau auf Meghans persönliche Styling-Vorlieben geachtet. "Ich wusste genau, was sie mag und was nicht", erklärte Daniel weiter.

Den Stress am Morgen der Trauung bekam auch Designerin Clare Waight Keller zu spüren – immerhin wurde das Kleid aus dem Hause Givenchy von allen mit Spannung erwartet! Das Fazit der Modeschöpferin fiel dennoch durchweg positiv aus: "Ich bin einfach nur begeistert, dass so etwas in meinem ersten Jahr passiert ist", fasste die neue Kreativdirektorin des Modehauses das besondere Erlebnis zusammen.

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Herzogin Meghan als Braut

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier in Ascot

