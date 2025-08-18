Das erwartet Fans in der zweiten Staffel "With Love, Meghan"

Herzogin Meghan (44) bringt frischen Wind in ihre Netflix-Kochshow "With Love, Meghan", die am 26. August in die zweite Staffel startet. Im neu veröffentlichten Trailer zeigt sich die 44-Jährige in einer modernen kalifornischen Küche, umgeben von prominenten Gästen wie Tan France (42) sowie kulinarischen Größen wie José Ramón Andrés. Als besonders emotional werten viele Fans ihren Tribut an Tochter Lilibet (4): Meghan trägt ein weißes Carolina-Herrera-Kleid, dessen Maiglöckchen-Aufdruck an den Namen ihrer Tochter erinnern soll. Eine weitere charmante Szene zeigt die Kinder Archie (6) und Lilibet, wie sie fröhlich beim Backen von Keksen helfen, während der Familienhund namens Mama Mia im Hintergrund herumtapst.

Die neue Staffel scheint nicht nur auf Prominenz, sondern vor allem auf emotionale und private Details zu setzen. Meghan gibt beispielsweise einen Einblick in die Essgewohnheiten ihres Ehemanns Prinz Harry (40), der keinen Hummer mag – ein Detail, das sie scherzend mit ihrem Gast José bespricht. Auch ihr enger Freundeskreis, darunter ihr langjähriger Kontakt Chrissy Teigen (39), nimmt an der Show teil, die in einem modernen kalifornischen Ambiente gedreht wurde. Außerdem enthält der Trailer Verweise auf Meghans gastronomische Unternehmungen, darunter Produkte ihrer Marke As Ever, wie etwa Wein, der möglicherweise während der Dreharbeiten serviert wurde.

Meghan scheint weiterhin bemüht, auf Netflix ihre kreative Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen, doch bereits die erste Staffel erntete teils harte Kritik, dass die gesamte Inszenierung zu sehr auf Hochglanz poliert wurde. Im zweiten Anlauf will sich Meghan, ursprünglich bekannt als Schauspielerin, offenbar nun verstärkt auf persönliche Themen und leckere Speisen konzentrieren. Promi-Gäste, Einblicke ins Familienleben und liebevoll inszenierte Botschaften sollen überzeugen, bergen aber erneut die Gefahr, auf Zuschauer eher bemüht als authentisch zu wirken. Fans bleiben gespannt, ob und inwiefern sich die 44-Jährige die Kritik am ersten Teil ihres persönlichen Meisterwerks zu Herzen genommen hat.

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"