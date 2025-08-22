"Desaster": Steckt Herzogin Meghans Marke in einer Krise?

Herzogin Meghan (44) steht erneut im Rampenlicht – und diesmal nicht nur wegen ihres royalen Status. Ihre Lifestyle-Marke As Ever, die sie erst im Februar nach einer Umbenennung von American Riviera Orchard präsentierte, scheint große Probleme zu haben. Wie Insider laut OK! Magazine berichten, herrscht hinter den Kulissen Chaos: "Es ist ein Desaster. Es gibt keine Leitung, keine Richtung und kein Geld." Angeblich warten Lieferanten seit Monaten auf ausstehende Zahlungen, während Millionen in PR-Maßnahmen investiert wurden. Die Frage, die viele Fans jetzt beschäftigt: Steht ihre Marke vor dem Aus?

Unglückliche Entscheidungen und mangelnde Planung könnten das Projekt der ehemaligen Schauspielerin zu Fall bringen. Ein ehemaliger Berater kritisiert, dass grundlegende geschäftliche Prinzipien ignoriert wurden: "Es ist das kleine 1x1 der Betriebswirtschaft – und sie haben es übersprungen." Verschärft wird die Lage durch die öffentliche Kritik, die aufgrund Meghans Image besonders laut ist. "Jeder Fehltritt wird größer gemacht, als er vielleicht ist", kommentierte eine weitere Quelle. Die Situation erscheint so ernst, dass ein weiterer Insider die Marke als "bereits sinkend" beschreibt.

Dabei hat Meghan nach eigener Aussage viel Herzblut in As Ever gesteckt. Die 44-Jährige beschrieb die Marke bei ihrer Enthüllung als eine persönliche Erweiterung ihrer Leidenschaften wie Kochen, Gartenarbeit und ein achtsames Leben. Auf Instagram schwärmte die Mutter von zwei Kindern: "As ever bedeutet 'wie es schon immer war' und repräsentiert etwas, das immer ein Teil von mir war." Während die Umsetzung ihres Traums ins Wanken gerät, bringt Meghan am 26. August die zweite Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" heraus – ein Projekt, das ihr ebenfalls am Herzen liegt. Fans ihrer beruflichen wie privaten Reise verfolgen gespannt, wie sich der nächste Akt in ihrer Geschichte entfaltet.

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024