Prinz Harry ehrt Bescheidenheit von Großvater Prinz Philip

Prinz Harry (40) hat anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes im asiatisch-pazifischen Raum seinem Großvater Prinz Philip (†99) eine besondere Ehre erwiesen. Der Herzog von Sussex ließ laut People am Dienstag, dem 15. August, einen Kranz und eine persönliche Botschaft am Burma Star Memorial im National Memorial Arboretum in Staffordshire niederlegen. Diese Geste erfolgte noch am selben Tag, an dem König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) an offiziellen Gedenkveranstaltungen teilgenommen hatten. Prinz Harry, der selbst als Offizier in der britischen Armee diente und in Afghanistan im Einsatz war, beauftragte einen Freund, seine Widmung diskret zu überbringen, nachdem die offiziellen Feierlichkeiten beendet waren.

Sein persönlicher Brief auf einem Papier mit seinem "H"-Monogramm würdigte die Veteranen des sogenannten "vergessenen Heeres", die im asiatisch-pazifischen Raum kämpften. "Ihr Mut, Ihre Ausdauer und Ihr Opfer in den Dschungeln und Bergen waren alles andere als vergessenswert", schrieb Prinz Harry. Darüber hinaus gedachte er auch seines Großvaters: "Mein verstorbener Großvater, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, diente in der Pazifikkampagne. Er sprach mit stiller Bescheidenheit über diese Jahre, doch ich weiß, wie sehr er all jene respektierte, die an seiner Seite kämpften." Prinz Philip hatte seinerzeit als erster Offizier auf der HMS Whelp gedient und war 1945 anwesend, als die Kapitulation Japans in der Bucht von Tokio unterzeichnet wurde.

Prinz Philip, der bis zu seinem Tod im Jahr 2021 als Familienoberhaupt und Kriegsveteran eine einflussreiche Figur war, hatte sich durch seine Bescheidenheit und Hingabe zur Aufgabe hervorgetan. Die persönliche Note von Prinz Harrys Gedenken spiegelt die tiefe Zuneigung wider, die er für seinen Großvater empfand, der einst sagte, der Krieg habe sein Leben geprägt. Obwohl Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) nach ihrem Rücktritt von repräsentativen Pflichten der Monarchie keine offiziellen Kranzniederlegungen mehr durchführen dürfen, zeigt diese stille Geste, dass ihn seine Familie und die militärische Vergangenheit weiter berühren.

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Getty Images Prinz Philip, Oktober 2018

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025