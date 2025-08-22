Prinz Archie inspirierte Harry und Meghan zu Netflix-Projekt

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (40) verdanken ihrem Sohn Archie (6) ihren neuesten Netflix-Coup: Laut The Telegraph war es niemand Geringeres als der sechs Jahre alte Prinz, der seine Eltern während der Pandemie bei gemeinsamen Stunden vor dem Bildschirm auf die Masaka Kids aufmerksam machte. Diese ugandische Tanzgruppe besteht aus Waisenkindern und wurde durch bezaubernde, energiegeladene Tanzvideos weltweit bekannt. Ein Sprecher des Paares bestätigte, dass Meghan und Harry die Videos regelmäßig mit ihrem Sohn geschaut hätten, bevor die Idee für die Doku "Masaka Kids, A Rhythm Within" geboren wurde. Der Film soll einen bewegenden Einblick in das Leben der Kinder bieten und zeigen, wie sie durch Tanz Hoffnung und Freude finden.

Die Dokumentation entstand ohne direkte Mitwirkung von Meghan und Harry vor Ort in Uganda. Stattdessen haben die beiden durch ihre Produktionsfirma Archewell Productions mit erfahrenen Partnern zusammengearbeitet, um das Projekt zu realisieren. Regisseure wie David Vieira Lopez und Moses Bwayo standen hinter der Kamera, während Produzentin Geeta Gandbhir dem Film den letzten Feinschliff verlieh. Damit möchte das royale Paar dafür sorgen, dass die Geschichten der Masaka Kids weltweit Gehör finden. Doch auch andere Projekte treiben die beiden engagiert voran: Ein romantisches Filmprojekt sowie neue Episoden der Serie "With Love, Meghan" gehören ebenfalls zu ihren Plänen.

Mit ihrem jüngsten Netflix-Deal baut das Paar seine kreative Zusammenarbeit weiter aus, was einmal mehr das Ausmaß ihres medialen Schaffens zeigt. Meghan und Harry, die durch die Gründung von Archewell Productions ihre Vision, inspirierende Geschichten zu teilen, realisieren, betonen regelmäßig, wie wichtig es ihnen ist, verantwortungsvolle und berührende Inhalte zu kreieren. Der kleine Archie, der laut Meghan seit Neuestem weiß, was seine Mutter beruflich macht, scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. "Archie durfte die Regieklappe schlagen!", teilte Meghan kürzlich stolz mit und betonte, wie besonders es gewesen sei, ihre Kinder am Set dabei zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry