Schnappt Rafi Rachek sich anstatt Rosenverteilerin Nadine Klein (32) lieber eine ehemalige DSDS-Finalistin? In Folge vier von Die Bachelorette packte der Personal Trainer freiwillig seine Koffer und verließ die Männervilla im griechischen Korfu. Kurz danach zeigte er sich auch schon mit einer heißen Blondine am Strand. Jetzt scheint Rafi aber auch schon ein anderes Objekt der Begierde zu haben – und zwar Sarah Lombardi (25)!

Via Instagram-Story wollte einer seiner Follower von ihm wissen, mit welchem Promi das Muskelpaket mit syrischen Wurzeln sich etwas vorstellen könnte. "Sarah Lombardi wäre auf jeden Fall mein Typ und da ich weiß, dass sie auf Südländer steht, bin ich auch zu hundertprozentig ihr Typ", antwortete Rafi. Die Tatsache, dass die Ex von Pietro Lombardi (26) derzeit in festen Händen ist, scheint den Ex-Kuppelshow-Teilnehmer dabei herzlich wenig zu stören: "Allerdings halten in der letzten Zeit ihre Beziehungen nicht allzu lange, deswegen nehme ich an, dass sie bald wieder Single ist." Sarahs Schatz Roberto dürfte das sicher überhaupt nicht gerne hören.

Eine Sache ließ Rafi allerdings auch noch durchblicken – er und die Mama des kleinen Alessio (3) kennen sich bereits: "Ja Sarah, wir haben ja vor längerer Zeit schon einmal geschrieben miteinander bei Instagram und da du ja meine Nummer hast, würde ich sagen: Melde dich einfach, sobald du Single bist!" Ob die erfolgreiche Sängerin überhaupt auf so eine plumpe Anmache eingehen würde, sei jetzt mal dahingestellt.

rafiedlind / Instagram Rafi Rachek in weiblicher Begleitung auf Mallorca

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto

MG RTL D Rafi, Bachelorette-Kandidat 2018

