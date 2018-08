Seit fünf Wochen fiebern die Kuppelshow-Fans mit Rosenlady Nadine Klein (32) und ihren Kandidaten mit. Von 20 potenziellen Traummännern sind inzwischen noch sechs übrig. Allerdings schaffen es nur vier in die Homedates und haben die Möglichkeit, die Bachelorette ihren Familien vorzustellen. Ob der studierte Fitnessökonom Filip Pavlovic (24) zu den Glücklichen zählt? Falls nicht, wäre der Hamburger sicherlich mächtig enttäuscht, denn ein emotionaler Rückblick macht jetzt deutlich: Seine Rosen-Reise soll unbedingt weitergehen.

Viele Zuschauer rechneten wohl nicht damit, dass die Quasselstrippe es bis unter die Top sechs schafft. Der eine oder andere sah in Filip eher einen Kumpeltyp und empfand ihn für die acht Jahre ältere Musicaldarstellerin zu unreif. Doch neben seiner humorvollen Art gab das Nordlicht auch immer mehr seinen sensiblen Kern preis – der insbesondere die Rosen-Verteilerin mächtig beeindruckt hat. Offensichtlich hat das Kandidaten-Küken aber noch mehr Facetten, die es zum Vorschein bringen möchte: "Ich freue mich weiterhin, dich kennenzulernen und vielleicht entdecke ich ja noch die eine oder andere Seite von dir oder du von mir", lauten die Worte, die der Fitnesstrainer Nadine auf Instagram widmet.

Zu dem Post veröffentlichte Filip ein Foto aus der ersten Nacht der Rosen. Eine Zeit, an die er sich gerne zurückerinnert: "Wie alles angefangen hat. Der erste Abend, als wenn er erst gestern gewesen wäre. Man saß im Auto, war selbstbewusst und wusste, was man dir sagen möchte. Und ja, bei mir kam nur Scheiße raus." Dennoch ist sich der 24-Jährige sicher, dass er Nadines Interesse geweckt haben muss, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Ob es der Schnittblumensammler auch in die Homedates schafft? Stimmt ab!

MG RTL D Filip, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Nadine Klein und Filip Pavlovic bei "Die Bachelorette"

MG RTL D Rafi, Nadine und Filip in der ersten Nacht der Rosen

