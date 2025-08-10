Dschungelkönig Filip Pavlović steigt in "Fame Fighting"-Ring

Filip Pavlović (31) lässt die Fäuste fliegen. Am 18. Oktober steigt der Reality-TV-Star beim Fame Fighting 3 in Essen in den Ring und will auch in diesem Bereich triumphieren. Der gebürtige Hamburger zeigt sich kampfbereit: "Ich weiß, wie sich Schläge anfühlen", betont er gegenüber Bild und macht deutlich, dass weder Angst noch Zweifel ihn aufhalten können. Wer ihn vom Rand aus unterstützen wird? Seine Freunde, Familie und Fans – doch letztlich heißt es für ihn: "Wenn der Gong kommt, bin ich allein."

Der Kampfgeist ist Filip längst vertraut, schließlich hatte er 2021 zunächst in der Dschungelshow in Köln überzeugt und ein Jahr später auch im echten Dschungelcamp in Südafrika die Krone geholt. Nun will er beweisen, dass er auch im Boxring bestehen kann: "Im Dschungel bist du ausgeliefert, im Ring bist du verantwortlich", erklärt er. Dabei sieht er das harte Boxtraining als Chance, sich nicht nur körperlich, sondern auch mental weiterzuentwickeln. Die Vorbereitung fordert ihm alles ab, doch Filip ist entschlossen, sich den Herausforderungen, den Schmerzen und der Müdigkeit zu stellen.

Seine Entscheidung, sich sportlich neuen Aufgaben zu widmen, ist für Filip ein konsequenter Schritt. Nachdem er sich zuvor von seinem Job als Moderator bei Reality Queens verabschiedet hatte, richtet er den Fokus jetzt voll auf den Sport. Bereits in der Vergangenheit hatte er Interesse an körperlich intensiven Aufgaben wie Mixed Martial Arts gezeigt und angedeutet, diese möglicherweise in Zukunft beruflich zu verfolgen. Der Schritt in den "Fame Fighting"-Ring ist für ihn nun die perfekte Gelegenheit, seine Grenzen erneut zu verschieben und seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Filip bleibt sich treu – einmal Kämpfer, immer Kämpfer.

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic in Miami

Julia Feldhagen Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

